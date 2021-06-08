На магистрали под Вильнюсом сгорел автомобиль BMW

aA
Пожарным-спасателям о пожаре сообщили 8 июня, в 16.52 ч. Автомобиль BMW загорелся на магистральной дороге A2 (Вильнюс-Паневежис), в Вильнюсском районе.
По данным пожарных, люди во время инцидента не пострадали.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: осень в этом году может быть другой (56)
По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса...
Годовой доклад президента Литвы: кризис доверия, "насмотревшиеся боевиков" диктаторы, БелАЭС и демократия (163)
Пандемия коронавируса стала кризисом не только в сфере...
Минимальная зарплата в 703 евро с 2022 года может стать реальностью (172)
Минимальная зарплата в следующем году может...
Витаутас Ландсбергис: я вижу в Литве слишком много злобы и психоза (80)
В своем годовом докладе президент Литвы Гитанас...
Даже после хаоса в Litexpo Вильнюс намерен приглашать желающих привиться в живые очереди (32)
7 июня утром около центра вакцинации в Litexpo выстроились...