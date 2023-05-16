На магистрали под Каунасом горит крыша придорожного кафе

Дежурный пожарный-спасатель Каунасской службы сказал Kas vyksta Kaune, что в 13.30 ч. сообщили о пожаре в кафе Pas Lado.

Пожарные-спасатели приехали на место происшествия в 13.37 ч.

Об эвакуируемых и пострадавших людях информации пока нет. По словам дежурного, на место происшествия выехали 4-5 автоцистерн.