На магистрали под Каунасом горит крыша придорожного кафе

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Во вторник после обеда каунасцы сообщили о том, что около магистрали A1 Вильнюс - Каунас открытым пламенем горит крыша кафе Pas Lado.
Дежурный пожарный-спасатель Каунасской службы сказал Kas vyksta Kaune, что в 13.30 ч. сообщили о пожаре в кафе Pas Lado.
Пожарные-спасатели приехали на место происшествия в 13.37 ч.
Об эвакуируемых и пострадавших людях информации пока нет. По словам дежурного, на место происшествия выехали 4-5 автоцистерн.
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