Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 17.38 ч. поступила информация о том, что в Паневежском районе, в деревне Генетиняй, на дороге Паневежис-Вильнюс загорелся прицеп тягача.

По предварительным данным, в прицепе находились свечи и алкоголь.

По словам спасателей, от прицепа загорелась и трава. Огонь был локализован в 18.08 ч.

Люди не пострадали.

Очевидцы сообщают, что во время тушения пожара было остановлено движение.