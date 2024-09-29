2024.09.29 15:00

На магистрали около Каунаса – большое ДТП: образовались заторы

 
ru.DELFI.lt
Avarija netoli Kauno
Avarija netoli Kauno
ФОТО: Skaitytojų nuotr. | Kas Vyksta Kaune

На магистральной дороге A1, около Румшишкес произошло серьезное ДТП. Столкнулись четыре автомобиля.

„Недалеко от Румшишкес, где идут дорожные работы, столкнулись три машины, заторы и со стороны Вильнюса, и со стороны Каунаса“, – в 14.05 ч. информировал читатель портала Kas vyksta Kaune. На фото видно, что на место происшествия приехали врачи скорой.

По данным дежурного Главного комиссариата Каунасского округа, ДТП было зафиксировано в 14 ч., что на месте происшествия столкнулись не три, а четыре автомобиля.

Полиция информировала Delfi, что столкнулись Opel, два BMW и Audi.

Пострадал водитель (1993 г.р.) одного BMW, он был доставлен в больницу.

На магистрали дежурили два экипажа полиции. Несчастье произошло на пути в сторону Каунаса. Обстоятельства ДТП уточняются.

По данным приложения Waze, водители стоят в заторе около 21 минуты, средняя скорость движения – 8.14 км/ч.

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