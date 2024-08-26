2024.08.26 17:40

На магистрали Mercedes мчался на скорости 200 км/ч

 
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ФОТО: Kauno policija

Каунасская полиция 19-25 августа проверяла, как водители соблюдают Правила дорожного движения (ПДД). За неделю с помощью мобильных радаров было установлено 889 случаев превышения скорости.

По данным полиции, в минувший вторник (20 августа), в 20.00 ч. в Каунасском районе, на дороге Каунас–Мариямполе–Сувалки, автомобиль Mercedes-Benz, мчался на скорости 200 км/ч (допустимая скорость 90 км/ч).

19 августа, в 08.40 ч., был остановлен водитель в состоянии тяжелого опьянения. Автомобиль Opel Vivaro был остановлен в Каунасе, на ул. Швянчёню. Автомобилем управлял пьяный (4,46 промилле) водитель 1968 г.р.

В выходные в Кедайняйском районе, в городке Йосвайняй, был остановлен пьяный (3,28 промилле) велосипедист (1980 г.р.).

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