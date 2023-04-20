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На дороге A1 Клайпеда–Вильнюс образовался провал, повреждены 15 автомобилей.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© ELTA / Andrius Ufartas

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 18.20 ч. поступило сообщение о том, что на дороге A1, на пути от Крижкальниса образовался провал.

Сообщается, что были повреждены автомобили, люди не пострадали.

Очевидцы сообщают, что яма образовалась в первой полосе, были повреждены 15 автомобилей.

Провал образовался у поворота на Юодайчай. На место происшествия приехала полиция и рабочие дорожной службы.

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