На магистрали А1 во время ДТП погибла пассажирка

27 апреля, в 3.38 ч. в Кайшядорском районе, на 80-м км дороги Вильнюс-Каунас, у деревни Ужтакай, автомобиль Lexus RX450h, которым управлял мужчина (1967 г.р.), съехал с дороги и перевернулся. В ДТП погибла пассажирка (1940 г.р.).

По словам очевидцев, ДТП произошло, поскольку на дорогу выбежала косуля. Когда съехавший с дороги автомобиль перевернулся, сидевшая сзади пожилая женщина выпала через люк, вероятно, она не была пристегнута ремнем безопасности.

Пожилой пассажир получил травму головы, он был доставлен в больницу. Водитель и его жена не пострадали.

На время было остановлено движение на магистрали.