На магистрали А1 в ДТП попал маршрутный автобус

О ДТП на магистрали Вильнюс-Каунас поступило два сообщения. Один звонивший сказал, что виновником ДТП был тягач и столкнулись 4 автомобиля, через несколько минут стали известны более точные обстоятельства ДТП.
В 7.40 ч. в Вевисе, на пути в сторону Вильнюса, около поворота на Тракай, водитель автобуса Setra компании Kautra повернул в сторону полосы замедления скорости. В это время в автобус врезался автомобиль Audi, ехавший в том же направлении.
Водитель (1958 г.р.) легковушки сказала, что слишком поздно заметила маневр автобуса и врезалась в его левый бок. Пассажиры не пострадали.
Из-за ДТП в сторону Вильнюса образовался затор.
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