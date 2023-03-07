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В Вевисе автомобиль Audi врезался в бок автобуса.
На магистрали А1 в ДТП попал маршрутный автобус
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О ДТП на магистрали Вильнюс-Каунас поступило два сообщения. Один звонивший сказал, что виновником ДТП был тягач и столкнулись 4 автомобиля, через несколько минут стали известны более точные обстоятельства ДТП.

В 7.40 ч. в Вевисе, на пути в сторону Вильнюса, около поворота на Тракай, водитель автобуса Setra компании Kautra повернул в сторону полосы замедления скорости. В это время в автобус врезался автомобиль Audi, ехавший в том же направлении.

Водитель (1958 г.р.) легковушки сказала, что слишком поздно заметила маневр автобуса и врезалась в его левый бок. Пассажиры не пострадали.

Из-за ДТП в сторону Вильнюса образовался затор.

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