На магистрали А1 съехал с дороги и перевернулся BMW, пострадали пять человек

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В субботу, в 7.27 ч., в Шилальском районе, на 212 км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда съехал с дороги и перевернулся автомобиль BMW 320, которым управлял мужчина (1987 г.р.).
Департамент полиции информировал, что в ДТП пострадал водитель и ехавшие с ним мужчины 1989 и 1988 г.р. (все трое были доставлены в больницу), а также мужчина (1996 г.р.) и женщина (1990 г.р.), которым после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.
Ведется расследование.
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