На магистрали А1 съехал с дороги и перевернулся BMW, пострадали пять человек

Департамент полиции информировал, что в ДТП пострадал водитель и ехавшие с ним мужчины 1989 и 1988 г.р. (все трое были доставлены в больницу), а также мужчина (1996 г.р.) и женщина (1990 г.р.), которым после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

Ведется расследование.