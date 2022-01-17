На магистрали А1 произошло серьезное ДТП

По предварительным данным, в 17.17 ч. в Кайшядорском районе, у деревни Бачконис, в направлении каунас-Вильнюс столкнулись два тягача Volvo-H400 и MB-1722.

По предварительным данным, никто не пострадал. Образовался большой затор.

Движение в сторону Вильнюса на этом участке осложнено, одна полоса закрыта.