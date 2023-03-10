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В Вильнюсе, на дороге A1, произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Есть пострадавшие, образовались заторы.
На магистрали А1 - огромные заторы: столкнулись три автомобиля
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По Единому номеру помощи 112 сообщили, что 10 марта, в 14.35 ч. поступила информация о ДТП в Григишкес, на дороге А1, на пути в сторону Каунаса, не доезжая до АЗС Emsi. Столкнулись 3 автомобиля. Есть пострадавшие.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что образовались большие заторы, дорога очень скользкая.

По словам пожарных-спасателей, зажат никто не был, не открывалась дверь в одной из машин, поэтому люди не могли выйти.

Сообщается, что пострадали два человека. По данным полиции, пострадал 13-летний ребенок, он жаловался на боли в голове.

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