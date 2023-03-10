На магистрали А1 - огромные заторы: столкнулись три автомобиля

По Единому номеру помощи 112 сообщили, что 10 марта, в 14.35 ч. поступила информация о ДТП в Григишкес, на дороге А1, на пути в сторону Каунаса, не доезжая до АЗС Emsi. Столкнулись 3 автомобиля. Есть пострадавшие.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что образовались большие заторы, дорога очень скользкая.
По словам пожарных-спасателей, зажат никто не был, не открывалась дверь в одной из машин, поэтому люди не могли выйти.
Сообщается, что пострадали два человека. По данным полиции, пострадал 13-летний ребенок, он жаловался на боли в голове.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Italų širdis užkariavusios lietuvaitės: vyrams, pavargusiems nuo savo valdingų italių, mūsų moterys ten – aukso vertės pasidalino, ką pamatyti ir aplankyti Romoje (1)
TOP новостей
Бывший депутат добивался секса с несовершеннолетним, предлагал деньги
Бывший советник отстраненного с должности президента...
Эфир Delfi: протесты в Грузии против "российского закона" — победа гражданского общества?
10 марта стало известно, что парламент Грузии прекратил...
Глава МИД Литвы: если Путин добьется хоть какой-то победы, тогда увидим, на что он способен
На западном фланге слышатся рассуждения о том, что...
Где и когда пройдет II тур выборов в Литве
Главная избирательная комиссия ( ГИК ) сообщает, что на...
Разведка: Калининград остается самым большим источником угрозы по соседству с Литвой
Согласно отчету об угрозах национальной безопасности,...