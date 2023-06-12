На литовском взморье загорелся лес: пожар в Смильтине ликвидирован

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В понедельник на литовском взморье в Смильтине загорелся лес.

Сообщение о пожаре на другом берегу Куршского залива поступило в понедельник (12 июня) утром. В Смильтине у новой переправы загорелся лес.

Поднявшийся от в небо дым был хорошо виден из портового города, поэтому многие клайпедчане с тревогой наблюдали за пожаром. Люди до сих пор помнят о катастрофических последствиях пожаров в Смильтине.

Пожарные пока ничего конкретного не могут сказать о масштабах сегодняшнего пожара. Однако изданию Vakarų ekspresui они подтвердили, что на место происшествия была отправлена большая пожарная команда.

В Департамента противопожарной безопасности и спасения Delfi информировали, что около 12.00 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, выгорело 100 квадратных метров лесной подстилки.

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