На литовском взморье загорелся лес: пожар в Смильтине ликвидирован

Сообщение о пожаре на другом берегу Куршского залива поступило в понедельник (12 июня) утром. В Смильтине у новой переправы загорелся лес.
Поднявшийся от в небо дым был хорошо виден из портового города, поэтому многие клайпедчане с тревогой наблюдали за пожаром. Люди до сих пор помнят о катастрофических последствиях пожаров в Смильтине.
Пожарные пока ничего конкретного не могут сказать о масштабах сегодняшнего пожара. Однако изданию Vakarų ekspresui они подтвердили, что на место происшествия была отправлена большая пожарная команда.
В Департамента противопожарной безопасности и спасения Delfi информировали, что около 12.00 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, выгорело 100 квадратных метров лесной подстилки.
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