На литовской границе сюжет как в кино. Бесправник, наркотики, угон дорогого авто

В Лаздийском районе сотрудники Варенского погранотряда остановили для досмотра автомобиль Audi A5 Sportback с немецкими номерами, прибывший в Литву из Польши. Управляли им два человека: за рулем находился 24-летний гражданин России с видом на жительство в Германии, рядом с ним - гражданин Германии.

Выяснилось, что у мужчины, управлявшего автомобилем, не было водительских прав, поскольку он их никогда не получал.

Также пограничники обнаружили в багажнике авто и в карманах одного из нарушителей остатки зеленого цвета, предположительно, наркотического вещества растительного происхождения, издающего специфический запах.

Кроме этого, после проверки выяснилось, что автомобиль находится в розыске немецкой полиции.