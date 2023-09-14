На литовской границе сюжет как в кино. Бесправник, наркотики, угон дорогого авто

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: VSAT

Литовские пограничники арестовали двух граждан России и Германии, которые приехали на автомобиле Audi A5 Sportback, который числится в розыске. При себе у них и в автомобиле были обнаружены, предположительно, наркотические вещества, сообщает Погранслужба Литвы.

В Лаздийском районе сотрудники Варенского погранотряда остановили для досмотра автомобиль Audi A5 Sportback с немецкими номерами, прибывший в Литву из Польши. Управляли им два человека: за рулем находился 24-летний гражданин России с видом на жительство в Германии, рядом с ним - гражданин Германии.

Выяснилось, что у мужчины, управлявшего автомобилем, не было водительских прав, поскольку он их никогда не получал.

Также пограничники обнаружили в багажнике авто и в карманах одного из нарушителей остатки зеленого цвета, предположительно, наркотического вещества растительного происхождения, издающего специфический запах.

Кроме этого, после проверки выяснилось, что автомобиль находится в розыске немецкой полиции.

Начаты досудебные расследования по фактам приобретения или реализации дорогостоящего имущества преступным путем, контрабанды наркотических или психотропных веществ и незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели их распространения. Оба мужчины арестованы, автомобиль изъят.

Наказание за данные преступные деяния - лишение свободы на срок до шести лет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии