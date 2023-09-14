На литовской границе сюжет как в кино. Бесправник, наркотики, угон дорогого авто

В Лаздийском районе сотрудники Варенского погранотряда остановили для досмотра автомобиль Audi A5 Sportback с немецкими номерами, прибывший в Литву из Польши. Управляли им два человека: за рулем находился 24-летний гражданин России с видом на жительство в Германии, рядом с ним - гражданин Германии.
Выяснилось, что у мужчины, управлявшего автомобилем, не было водительских прав, поскольку он их никогда не получал.
Также пограничники обнаружили в багажнике авто и в карманах одного из нарушителей остатки зеленого цвета, предположительно, наркотического вещества растительного происхождения, издающего специфический запах.
Кроме этого, после проверки выяснилось, что автомобиль находится в розыске немецкой полиции.
Начаты досудебные расследования по фактам приобретения или реализации дорогостоящего имущества преступным путем, контрабанды наркотических или психотропных веществ и незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели их распространения. Оба мужчины арестованы, автомобиль изъят.
Наказание за данные преступные деяния - лишение свободы на срок до шести лет.