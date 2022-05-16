На лесной опушке в Каунасе звучали выстрелы

По предварительным данным, 15 мая, в 19.35 ч., в Каунасе, на ул. Невероню, на лесной опушке, во время конфликта группа мужчин угрожали находившимся в Audi A4 женщине (1982 г.р.) и мужчине (1979 г.р.) предметом, похожим на пистолет, и дважды выстрелили в воздух.

Задержан подозреваемый (1987 г.р.). Оружие не найдено.