На лесной опушке в Каунасе звучали выстрелы

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Департамент полиции сообщает о выстрелах в Каунасе.
По предварительным данным, 15 мая, в 19.35 ч., в Каунасе, на ул. Невероню, на лесной опушке, во время конфликта группа мужчин угрожали находившимся в Audi A4 женщине (1982 г.р.) и мужчине (1979 г.р.) предметом, похожим на пистолет, и дважды выстрелили в воздух.
Задержан подозреваемый (1987 г.р.). Оружие не найдено.
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