На КПП Райгардас задержана еще одна автоцистерна с контрабандой

Криминальная служба таможни сообщает, что с 23 ноября литовские таможенники проверяют на рентгене все грузовые автомобили без исключения, если они въезжают из Беларуси.

1 декабря, около 3 ч. ночи таможенники Каунасской таможни проверили приехавший на контрольно-пропускной пункт в Райгардас тягач Scania с цистерной.

Водитель - гражданин Беларуси - декларировал, что цистерна пустая, однако во время проверки в ней обнаружили контрабанду.

По предварительным данным, обнаружено около 900 коробок с белорусскими сигаретами NZ Gold и Minsk Superslims, на сумму около 2 млн. евро. Точное количество будет известно после того, как все сигареты достанут из цистерны.

Водитель Scania был задержан, его допросили, а потом выпустили под залог в размере 15 000 евро.