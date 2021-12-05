На КПП Райгардас приехал пьяный гражданин Беларуси на тягаче

Скопировать ссылку На КПП Райгардас приехал пьяный гражданин Беларуси на тягаче

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В ночь на 4 декабря, в 2.14 ч., на КПП Райгардас из Беларуси приехал гражданин этой страны на тягаче Scania с полуприцепом. Выяснилось, что водитель пьян - 2,07 промилле.