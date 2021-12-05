aA
В ночь на 4 декабря, в 2.14 ч., на КПП Райгардас из Беларуси приехал гражданин этой страны на тягаче Scania с полуприцепом. Выяснилось, что водитель пьян - 2,07 промилле.
Pasienio punktas Raigardas-Privalka
Pasienio punktas Raigardas-Privalka
© VSAT nuotr.

Водитель был задержан и закрыт в отдельном помещении на КПП.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Литва живет, как Швеция в 90-ые: почему произошел кризис хорошей жизни?

Не так давно экономист Нериюс Мачюлис сказал: "Я...

Представители пищевой промышленности прогнозируют подорожание продуктов питания в Литве (213)

По данным Департамента статистики за октябрь, за год...

Новости о новом штамме жителей не пугают - популярные направления на праздники уже раскуплены (75)

Жители Литвы охотно покупают туры на праздничный...

Побывавший у границы журналист: увиденное вызывает печальные эмоции (54)

Ситуация на границе по-прежнему вызывает печальные...

Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė Gaisro nuniokota Kauno Kalėdų eglė

Каунасцы потрясены ночным происшествием на Ратушной площади (42)

В субботу утром каунасцы, потрясенные ночным...