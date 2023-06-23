На клайпедском пляже отдыхающие задержали подозрительного мужчину

Двое мужчин поспешили на помощь девочке, подозрительный тип пытался скрыться, но его задержали. Подоспевшие на место происшествия спасатели вызвали полицию. Выяснилось, что в полицию позвонила и сама девочка.
Она рассказала, что мужчина фотографировал ее, снимал на видео и вел себя неадекватно. Девочка просила его прекратить, но он не реагировал, тогда она стала звать на помощь.
Полиция расследует происшествие.
"Не исключено, что мужчина - педофил", – сказали находившиеся на месте происшествия клайпедчане.
Delfi связался с представителем БУ "Клайпедские пляжи" Александрасом Сиакки, который сказал, что ежегодно бывают случаи, когда женщины в дюнах сталкиваются с тем, что мужчины подглядывают за ними из-за кустов, но обычно задержать таких личностей не получается.
"Чаще всего на женский пляж приходят эксгибиционисты. Женщины информируют спасателей, но спасатели ходят в яркой красной одежде – увидев ее подозреваемые сбегают. За год удается задержать всего 1-2 таких мужчин. Мы пытаемся бороться с этой проблемой", – сказал Delfi Сиакки.
"На этот раз помогла быстрая реакция отдыхающих и их оперативные действия", – сказал он Delfi.