На клайпедском пляже отдыхающие задержали подозрительного мужчину

Двое мужчин поспешили на помощь девочке, подозрительный тип пытался скрыться, но его задержали. Подоспевшие на место происшествия спасатели вызвали полицию. Выяснилось, что в полицию позвонила и сама девочка.

Она рассказала, что мужчина фотографировал ее, снимал на видео и вел себя неадекватно. Девочка просила его прекратить, но он не реагировал, тогда она стала звать на помощь.

Полиция расследует происшествие.

"Не исключено, что мужчина - педофил", – сказали находившиеся на месте происшествия клайпедчане.

Delfi связался с представителем БУ "Клайпедские пляжи" Александрасом Сиакки, который сказал, что ежегодно бывают случаи, когда женщины в дюнах сталкиваются с тем, что мужчины подглядывают за ними из-за кустов, но обычно задержать таких личностей не получается.