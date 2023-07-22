На Клайпедском автовокзале задержаны двое мужчин со снотворным для слонов

20 июля, в 16.30 ч. в Клайпеде, на ул. Бутку Юзес, на автовокзале, полицейские Таурагского округа задержали молодых людей 1996 и 1992 г.р.

У задержанных обнаружено большое количество (около 400 г), как подозревают, карфентанила. Мужчины находятся под арестом. Им грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.

Карфентанил - опиоидный анальгетик, используемый ветеринарами в качестве снотворного для крупных животных, таких как слоны и носороги.