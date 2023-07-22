22 июля 2023 г. 07:57

На Клайпедском автовокзале задержаны двое мужчин со снотворным для слонов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI montažas
На Клайпедском автовокзале задержаны двое мужчин с карфентанилом.

20 июля, в 16.30 ч. в Клайпеде, на ул. Бутку Юзес, на автовокзале, полицейские Таурагского округа задержали молодых людей 1996 и 1992 г.р.

У задержанных обнаружено большое количество (около 400 г), как подозревают, карфентанила. Мужчины находятся под арестом. Им грозит лишение свободы на срок 10-15 лет.

Карфентанил - опиоидный анальгетик, используемый ветеринарами в качестве снотворного для крупных животных, таких как слоны и носороги.

По данным специалистов, карфентанил в тысячи раз опаснее морфина и фентанила.

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