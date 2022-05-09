Журналист Delfi сообщил, что работники кладбища предположили, что эти символы появились в воскресенье вечером, а нарисовать их могли люди, которые часто приходят сюда распивать алкогольные напитки.

Могилы находятся под наблюдением видеокамер, на месте работает полиция.

На деревьях были нарисованы символы Z и V - знаки российской агрессии в Украине. Эти буквы, как и георгиевские лены, недавно были запрещены парламентом Литвы.

На одном из деревьев по-русски было написано "За Донбасс".

По данным журналиста Delfi, запрещенная символика могла быть нарисована в нескольких десятках мест.

Ранее сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис разрешил муниципалитетам самим решать вопрос советских памятников, в ряде мунициплаитетов идет их демонтаж.