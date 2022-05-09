Журналист Delfi сообщил, что работники кладбища предположили, что эти символы появились в воскресенье вечером, а нарисовать их могли люди, которые часто приходят сюда распивать алкогольные напитки.
Могилы находятся под наблюдением видеокамер, на месте работает полиция.
На деревьях были нарисованы символы Z и V - знаки российской агрессии в Украине. Эти буквы, как и георгиевские лены, недавно были запрещены парламентом Литвы.
На одном из деревьев по-русски было написано "За Донбасс".
По данным журналиста Delfi, запрещенная символика могла быть нарисована в нескольких десятках мест.
Ранее сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис разрешил муниципалитетам самим решать вопрос советских памятников, в ряде мунициплаитетов идет их демонтаж.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Люди с цветами собираются на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе
9 мая на Антакальнисское кладбище приходят люди,...
Спецэфир Delfi: 9 мая в Литве, Украине и России — парад во время войны
Владимир Зеленский опубликовал поздравление с Днем...
Экономист: Европе не удастся мгновенно заменить российский газ
Экономист Римантас Рудзкис сказал, что Россия сейчас...
Депутат: это война не только Путина – виновным придется ответить
Депутат парламента Литвы , председатель Комитета по...
Война в Украине. Российские военные продолжают наступление, США и Великобритания вводят новые санкции
Российское вторжение в Украину продолжается больше...