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На каунасском кладбище в Верхних Шанчай появились запрещенные символы, символизирующие российскую агрессию в Украине. На кладбище работает полиция.
Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinės gegužės 9 d.
Kauno Aukštųjų Šančių karių kapinės gegužės 9 d.
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Журналист Delfi сообщил, что работники кладбища предположили, что эти символы появились в воскресенье вечером, а нарисовать их могли люди, которые часто приходят сюда распивать алкогольные напитки.

Могилы находятся под наблюдением видеокамер, на месте работает полиция.

На деревьях были нарисованы символы Z и V - знаки российской агрессии в Украине. Эти буквы, как и георгиевские лены, недавно были запрещены парламентом Литвы.

На одном из деревьев по-русски было написано "За Донбасс".

По данным журналиста Delfi, запрещенная символика могла быть нарисована в нескольких десятках мест.

Ранее сообщалось, что министр культуры Литвы Симонас Кайрис разрешил муниципалитетам самим решать вопрос советских памятников, в ряде мунициплаитетов идет их демонтаж.

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