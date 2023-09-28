На кедайняйском кладбище вандалы осквернили часовню и памятник борцам за свободу

 
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ФОТО: Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas
27 сентября утром в полицию Кедайняйского района поступило сообщение о том, что на кладбище на ул. Дотнувос побывали вандалы: красной краской изрисовали часовню и памятник борцам за свободу.

На памятнике "Погибшим за свободу Литвы воинам" был нарисован один символ, а на часовне - много изображений. Розовой краской изрисовано несколько стенок.

Полицию вызвали работники муниципалитета 27 сентября утром. Начато расследование.

Выясняется, что вандалы, скорее всего, побывали на кладбище во вторник вечером.

Такой же краской изрисован и забор одной кедайняйской компании на ул. Юодкишкё, там еще написаны слова TRIUM JARKA.

Владельцы забора тоже обратились в полицию.

Начато расследование. Возможно, вандалов помогут найти установленные в городе видеокамеры.

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