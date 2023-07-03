На каунасском предприятии по продаже автомобилей обыски, изъято более 133 000 евро наличными

По данным правоохранительных органов, 28 июня сотрудники полиции при проверке имеющейся информации о компании, зарегистрированной в Каунасе, обнаружили, что часть доходов от продажи автомобилей и часть заработной платы, выплаченной работникам, не учитываются в бухгалтерском учете и реальном доходе компании. Прибыль и активы были скрыты, поэтому сотрудники милиции провели обыск.

Сообщается, что в ходе обысков, проведенных в служебных и подсобных помещениях компании, на рабочем месте бухгалтера, в местах жительства и автомобилях подозреваемых и специальных понятых, обнаружено и изъято более 133 тысяч единиц доходов, полученных преступным путем. Подозрения были предъявлены трем жителям Каунаса и Каунасского района (1978 г.р., 1995 г.р., 1975 г.р.).