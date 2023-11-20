На Каунасской ГЭС взрывчатку не нашли

По данным полиции, примерно в 11 час. на единый номер полиции поступило сообщение от русскоязычного мужчины о том, что в понедельник через 2 час. в Каунасе, по адресу ул. Тито Масюле 22, произойдет взрыв на Каунасской ГЭС.
Заведующая Подотделом коммуникации Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Одета Вайткявичене сообщила Elta, что взрывчатых веществ на гидроэлектростанции обнаружено не было.
"Осматривать местность приехали и наши сотрудники, и коллеги из Службы общественной безопасности. Никаких подозрительных предметов и подозрительных лиц обнаружено не было. Коллеги после 13 час. уточнили, что ничего подозрительного обнаружено не было", - сообщила представитель полиции.
В понедельник в Вильнюсский и Каунасский аэропорты поступили сообщения о предположительно заложенной взрывчатке. В аэропортах взрывчатых веществ обнаружено не было.
В Национальном центре кризисного управления (НЦКУ) заявляют, что последние сообщения о взрывчатых веществах не связаны с информационной атакой, осуществленной около месяца назад, когда в образовательные и другие учреждения страны массово получали письма с угрозами взрыва.
"Сообщения о якобы заложенной взрывчатке на этот раз немного другие, отличается и форма – вместо писем приходят голосовые звонки или автоматизированные записи. Пока нет индикаций, что это продолжающаяся атака", - указывает НЦКУ.
По словам НЦКУ, службы реагируют на сообщения о взрывчатке и разбираются с ситуацией, учреждениям даются рекомендации, помещения осматриваются.
Указывается, что при получении сообщения о возможном взрывном устройстве рекомендуется позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям сотрудников.