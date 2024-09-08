2024.09.08 07:04

На каунасской аллее Лайсвес произошел пожар в ресторане

 
ru.DELFI.lt

В субботу вечером произошел пожар в центре Каунаса.

Пожар в ресторане Soul начался в 21.45 ч. Очевидцы зафиксировали открытое пламя.

По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, сообщалось, что горит газовый баллон.

На место происшествия должны были ехать 3 автоцистерны и подъемник. Пока выясняли обстоятельства, звонивший сообщил, что работники сами потушили огонь.

На место происшествия выехал один автомобиль пожарных-спасателей.

По словам очевидца, когда начался пожар, ресторан покинуло немало клиентов, которые, возможно, не заплатили за услуги.

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