На Кафедральной площади в столице обнаружено тело мужчины

Скопировать ссылку На Кафедральной площади в столице обнаружено тело мужчины

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В Вильнюсе, на Кафедральной площади, было обнаружено тело мужчины. Личность покойного не установлена. Мужчине было около 35 лет. Внешних следов насилия на теле не обнаружено. Тело нашли 8 декабря, в 15.30 ч.