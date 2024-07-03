На иностранцев в Вильнюсе нападают люди в масках, приезжие не знают, что делать

Представитель Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что сообщение о нападении полиция получила, но задержать подозреваемых не удалось.

„Я ударил одного, потом схватил самого небольшого из них. Однако на меня напали двое других, потому я не смог удержать третьего. Потом все трое убежали в сторону леса“, – рассказал Имам.

Он повернулся к агрессорам закричал и стал защищаться.

„Я сначала подумал, что ведутся съемки какого-то веселого ролика, поэтому шел своим путем. Вдруг почувствовал, что меня сзади ударили по голове. К счастью, удар был несильным, я понял, что на меня напали“, – рассказал пострадавший.

2 июля, в 9.30 ч., Имам, который учится в Вильнюсе, шел от общежитий Vilnius Tech к остановке, когда заметил, что в его сторону бегут трое в масках и военной форме.

„Один из них пнул молодого человека ногой, второй пытался ударить по голове, но молодому человеку удалось увернуться. Подозреваемых задержала полиция“, – сказала Кайрене.

Представитель полиции Лорета Кайрене подтвердила, что в 17.50 ч. поступило сообщение о том, что на молодого человека 2000 г.р. на улице напали мужчины в масках и рубашках камуфляжного цвета.

„Они пнули меня сзади военными ботинками, подкованными сталью. Полиция быстро приехала и задержала подозреваемых, врачи оказали мне помощь. Но я до сих пор испытываю сильную боль. Я перенес не только физическую, но и моральную травму“, – писал в фейсбуке Узаир.

Такое же нападение было совершено 17 июня. Тогда на иностранца, который шел в библиотеку на Саулетякисе, напали двое молодых людей в масках.

Выяснилось, что драчуны - несовершеннолетние, одному 15, а другому 16 лет.

„На место происшествия вызвали родителей подростков. Выяснилось, что один из агрессоров снял акт насилия на видео, поэтому у юношей изъяли телефоны“, – сказала Кайрене.

Под комментариями о нападениях в фейсбуке стали писать обеспокоенные происходящим иностранцы, они писали о том, что в Литве участились расистские выпады.

„Это абсурд. Иностранцам находиться в Литве небезопасно. Я сам слышал о 6 нападениях за последние три недели. Полиция после подачи заявлений ничего не делает. Не знаю, что будет дальше“, – писал они пользователь.

Имам поделился идеей самозащиты и ношения газового баллончика, а, может, ножа или меча.