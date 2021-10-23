На границе с Польшей задержана большая партия контрабандных сигарет

Груз был обнаружен во вторник недалеко от бывшего Калварийского КПП. В тягаче было около 800 ящиков (400 000 пачек) белорусских сигарет Fest, сообщает таможня.

В 21.35 ч. в деревне Салапераугис на стоянке около АЗС таможенники проверяли тягачи, водитель одного из них (Volvo), гражданин Литвы, вызвал у таможенников подозрение: он тянул время, отговаривался, пытался отсрочить время проверки груза.

Водитель сказал, что он транзитом вез груз торфа из Эстонии в Германию. Однако торфа в полуприцепе не оказалось, там были ящики с сигаретами. начато расследование. У водителя взяли подписку о невыезде и изъяли документы.