На границе с Литвой перехвачена крупная партия гашиша

Как сообщили в ГТК РБ, литовский перевозчик вез два легковых автомобиля: BMW X5 2023 г.в. и Opel Insignia 2019 г.в.

В пункте пропуска "Бенякони" грузовик был направлен на проверку с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Сканер показал, что в одном из баков есть вложение.

В итоге из Opel Insignia достали 29 брикетов со спрессованным веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.