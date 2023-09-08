На границе с Литвой перехвачена крупная партия гашиша

 
Reform.by
ФОТО: customs.gov.by

Беларусские таможенники перехватили крупную партию гашиша на границе с Литвой. В баке ввозимого в Беларусь автомобиля обнаружены 38 кг гашиша.

Как сообщили в ГТК РБ, литовский перевозчик вез два легковых автомобиля: BMW X5 2023 г.в. и Opel Insignia 2019 г.в.

В пункте пропуска "Бенякони" грузовик был направлен на проверку с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Сканер показал, что в одном из баков есть вложение.

В итоге из Opel Insignia достали 29 брикетов со спрессованным веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что это гашиш.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное перемещение через границу наркотических веществ.

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