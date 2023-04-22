На границе с Беларусью задержан Lamborghini и гражданин Литвы

На границе с Беларусью, на КПП Шумск пограничники задержали редкий автомобиль Lamborghini Huracan с немецкими регистрационными номерами.
Пограничники Кены выяснили, что 8-летний автомобиль (эту модель начали производить 9 лет назад) с 4 апреля 2023 года находится в розыске в Германии.
Документы водителя были безупречными.
Выяснилось, что на машине в Беларусь пытался уехать 66-летний гражданин Литвы, житель Вильнюса. Стоимость такой машины – около 200 000 евро. После опроса водителя пограничники его отпустили.
Начато расследование по факту приобретения или реализации имущества, полученного преступным путем. За это грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.
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