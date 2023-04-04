aA
Патрульные клайпедской полиции стали очевидцами несчастного случая. Когда они подбежали, чтобы оказать помощь упавшей с самоката женщине, полицейские обнаружили наркотики.
На глазах у полицейских ехавшая с ребенком женщина упала с самоката, в сумочке были обнаружены наркотики
© DELFI / Jaunius Matonis

Инцидент произошел 3 апреля, в 21 ч.

На ул. Кауно полицейские заметили женщину, которая ехала с ребенком на электросамокате. Женщина (1989 г.р.) не справилась с управлением и упала.

В сумочке у женщины полицейские обнаружили шарики розоватого цвета. Подозревают, что это – наркотики. Подозрение вызвала и салфетка в чехле от телефона с белым сыпучим порошком. Подозревают, что это тоже были наркотики.

Ребенка передали в руки специалистов по правам детей.

Женщине вручили повестку в полицию. Ведется расследование по факту хранения наркотиков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Birštono elektra

В Литве обанкротился еще один независимый поставщик электричества

Банкротство еще одного независимого поставщика...

Водителей в Каунасе ждет нелегкий период: из-за ремонта будут закрыты некоторые дороги

Водителей в Каунасе ситуация на дорогах не радует. На...

В Сейме Литвы – голосование за национальные санкции гражданам России и Беларуси

Во вторник депутаты Сейма планируют принять...

Самая дорогая Пасха за последние 10 лет: за год подешевели лишь три продукта

Средняя корзина самых дешевых продовольственных...

СМИ: в Паланге несколько недель находится самолет, который должен был лететь в Россию

Отдел расследований LRT сообщает, что Литва попала в...