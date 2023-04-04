На глазах у полицейских ехавшая с ребенком женщина упала с самоката, в сумочке были обнаружены наркотики

Инцидент произошел 3 апреля, в 21 ч.
На ул. Кауно полицейские заметили женщину, которая ехала с ребенком на электросамокате. Женщина (1989 г.р.) не справилась с управлением и упала.
В сумочке у женщины полицейские обнаружили шарики розоватого цвета. Подозревают, что это – наркотики. Подозрение вызвала и салфетка в чехле от телефона с белым сыпучим порошком. Подозревают, что это тоже были наркотики.
Ребенка передали в руки специалистов по правам детей.
Женщине вручили повестку в полицию. Ведется расследование по факту хранения наркотиков.
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