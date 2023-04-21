На Гирининкайском аэродроме упал самолет, погиб человек

Полиция информировала, что в 14.30 ч. поступило сообщение о падении двухместного самолета.

По данным полиции, погиб один человек. Больше информации пока не сообщается, на месте происшествия работает полиция.

Несчастье произошло на аэродроме в деревне Гирининкай, в Таурагском районе.

Портал Tauragės žinios сообщает, что что въезд на аэродром закрыт. На месте происшествия работает полиция и врачи.