На Гирининкайском аэродроме упал самолет, погиб человек

Полиция информировала, что в 14.30 ч. поступило сообщение о падении двухместного самолета.
По данным полиции, погиб один человек. Больше информации пока не сообщается, на месте происшествия работает полиция.
Несчастье произошло на аэродроме в деревне Гирининкай, в Таурагском районе.
Портал Tauragės žinios сообщает, что что въезд на аэродром закрыт. На месте происшествия работает полиция и врачи.
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