На фестивале вишен пьяный молодой человек демонстрировал свой половой орган

По предварительным данным, 16 июля, в 1.45 ч. в деревне Жвелгайчай нетрезвый (2,34 промилле) молодой человек 2000 г.р., во время Жагарского фестиваля вишен демонстрировал свой половой орган участникам фестиваля и полиции.

Начато расследование.