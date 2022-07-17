На фестивале вишен пьяный молодой человек демонстрировал свой половой орган

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Полиция сообщила, что на фестивале вишен в деревне Жвелгайчай (Йонишкский район) был задержан молодой человек.
По предварительным данным, 16 июля, в 1.45 ч. в деревне Жвелгайчай нетрезвый (2,34 промилле) молодой человек 2000 г.р., во время Жагарского фестиваля вишен демонстрировал свой половой орган участникам фестиваля и полиции.
Начато расследование.
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