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Полиция сообщила, что на фестивале вишен в деревне Жвелгайчай (Йонишкский район) был задержан молодой человек.
На фестивале вишен пьяный молодой человек демонстрировал свой половой орган
© DELFI

По предварительным данным, 16 июля, в 1.45 ч. в деревне Жвелгайчай нетрезвый (2,34 промилле) молодой человек 2000 г.р., во время Жагарского фестиваля вишен демонстрировал свой половой орган участникам фестиваля и полиции.

Начато расследование.

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