На фестивале Karklės полиции помогает служебная собака Нарутас

В субботу, 12 августа, полиция трудилась, не покладая рук, с самого утра.

В 08.40 ч., в Каркле (Клайпедский район) охранник во время осмотра вещей одного зрителя (2001 г.р.) обнаружил пластиковую емкость с 8 свертками из фольги с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Подозревают, что это наркотики. Подозреваемый был задержан.

В 13.20 ч., охранник во время осмотра вещей зрителя 1995 г.р. в кармане брюк нашел пластиковую емкость с белым полиэтиленовым пакетиком, в котором был порошок белого цвета, вероятно, наркотик.

В 15.30 ч. во время патрулирования на фестивале служебная собака Нарутас нашла, как подозревают, наркотики в палаточном городке.

В 19.00 ч., охранник во время осмотра вещей девушки 2002 г.р. обнаружил коробочку с двумя зелеными таблетками (подозревают, что это наркотики). Также у девушки обнаружили две самокрутки. Подозреваемая задержана.