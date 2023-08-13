На фестивале Karklės полиции помогает служебная собака Нарутас

В субботу, 12 августа, полиция трудилась, не покладая рук, с самого утра.
В 08.40 ч., в Каркле (Клайпедский район) охранник во время осмотра вещей одного зрителя (2001 г.р.) обнаружил пластиковую емкость с 8 свертками из фольги с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Подозревают, что это наркотики. Подозреваемый был задержан.
В 13.20 ч., охранник во время осмотра вещей зрителя 1995 г.р. в кармане брюк нашел пластиковую емкость с белым полиэтиленовым пакетиком, в котором был порошок белого цвета, вероятно, наркотик.
В 15.30 ч. во время патрулирования на фестивале служебная собака Нарутас нашла, как подозревают, наркотики в палаточном городке.
В 19.00 ч., охранник во время осмотра вещей девушки 2002 г.р. обнаружил коробочку с двумя зелеными таблетками (подозревают, что это наркотики). Также у девушки обнаружили две самокрутки. Подозреваемая задержана.
В 21.25 ч., на автомобильной стоянке в Каркле полиция нашла у молодого человека 1991 г.р. сверток из фольги. В нем был белый порошок, вероятно наркотик. Подозреваемый был задержан.
В 22.37 ч., на автомобильной стоянке в Каркле молодой человек 1995 г.р. бросил пластиковый пакет с белым порошком, вероятно, наркотиком.
В 23.55 ч., на посту проверки участников мероприятия охранник нашел у молодого человека 1992 г.р. две коробочки. В одной был полиэтиленовый пакет с 21 таблеткой красного цвета, а в другой полиэтиленовый пакет с веществом коричневого цвета.
Ведутся расследования по факту хранения наркотических веществ.