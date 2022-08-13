На фестивале "Каркле" у мужчины в торговой палатке нашли стеклянные емкости с коноплей

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Департамент полиции Литвы информирует, что у полицейских было чем заняться на фестивале "Каркле".
В пятницу, в 18 ч., в Каркле (Клайпедскй район), во время фестиваля у торговца 1993 г.р. в торговой палатке нашли стеклянные емкости с растительным веществом, вероятно, коноплей.
Мужчина был задержан. Начато расследование.
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