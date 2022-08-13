На фестивале "Каркле" у мужчины в торговой палатке нашли стеклянные емкости с коноплей

В пятницу, в 18 ч., в Каркле (Клайпедскй район), во время фестиваля у торговца 1993 г.р. в торговой палатке нашли стеклянные емкости с растительным веществом, вероятно, коноплей.

Мужчина был задержан. Начато расследование.