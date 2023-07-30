На фестивале Galapagai совершена необычная кража, обнаружены наркотики

Фестиваль проходил около озера. Была зафиксирована необычная кража. По предварительным данным, в субботу в Зарасайском районе, в 21:25 ч. в полицию позвонила женщина и сообщила, что у нее украли лодку. Лодка была украдена с берега озера Зарасас.

Ущерб 500 евро. Начато расследование.

Во время фестиваля были зафиксированы случаи употребления наркотиков. По данным полиции, у молодых людей 26 и 19 лет были обнаружены наркотики растительного происхождения. Ведутся расследования.

Около места проведения фестиваля была оборудована стоянка для машин. По данным полиции, во время проведения фестиваля в Зарасай был остановлен нетрезвый водитель BMW.