Полиция сообщила, что информация о ДТП поступила в 8.07 ч. ДТП произошло на перекрестке Эйшишкского шоссе и ул. Салининку. Столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.

После столкновения легковушка съехала в кювет.

По данным полиции, помощь врачей потребовалась водителю легкового авто, он жаловался на боли в боку.

На месте происшествия работает полиция.

По словам очевидцев, движение на этом участке было осложнено и парализовано.