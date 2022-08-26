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В пятницу утром на Эйшишкском шоссе, в Вильнюсе, столкнулись автобус и легковушка.

Полиция сообщила, что информация о ДТП поступила в 8.07 ч. ДТП произошло на перекрестке Эйшишкского шоссе и ул. Салининку. Столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль.

После столкновения легковушка съехала в кювет.

По данным полиции, помощь врачей потребовалась водителю легкового авто, он жаловался на боли в боку.

На месте происшествия работает полиция.

По словам очевидцев, движение на этом участке было осложнено и парализовано.

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