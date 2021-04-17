На Эйшишкском шоссе ДТП совершил нетрезвый водитель

По предварительным данным, автомобиль Audi врезался в ехавший в том же направлении автомобиль Škoda, а затем в автомобиль VW Touran.
В ДТП никто не пострадал, но машины повреждены серьезно. Мимо проезжали три автомобиля скорой помощи, они остановились. После того как выяснили, что люди не пострадали, они заметили, что водитель Audi пьян, поэтому посадили его в один из автомобилей и не выпускали оттуда до приезда полиции.
В организме виновника ДТП было 2,27 промилле.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предложение правительства об отсрочке ревакцинации вызвало бурную реакцию: в медицине так не делают (76)
Предложение правительства Литвы , связанное с...
Советник премьера Литвы: планируют вакцинировать детей, которые привезут на прививку своих пожилых родителей (39)
В Литве планируют вакцинировать детей, которые...
В сквере имени Немцова состоялась акция в поддержку Украины (246)
В субботу, 17 апреля, в столице Литвы , в сквере имени...
Профессор: определенные ограничения в новой реальности должны остаться и надолго (28)
Недавно британский профессор Крис Уитти сказал, что в...
Людас Дапкус. "Спутник", "Новичок" и другие рецепты адской кухни (151)
Уже давно не было такого удобного случая, чтобы...