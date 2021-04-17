На Эйшишкском шоссе ДТП совершил нетрезвый водитель

По предварительным данным, автомобиль Audi врезался в ехавший в том же направлении автомобиль Škoda, а затем в автомобиль VW Touran.

В ДТП никто не пострадал, но машины повреждены серьезно. Мимо проезжали три автомобиля скорой помощи, они остановились. После того как выяснили, что люди не пострадали, они заметили, что водитель Audi пьян, поэтому посадили его в один из автомобилей и не выпускали оттуда до приезда полиции.

В организме виновника ДТП было 2,27 промилле.