На два месяца будет арестован житель Каунаса Паулюс Навицкас по прозвищу Гестапас

"Избрана самая суровая мера пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца. Суд полагает, что подозреваемый может сбежать, скрываться или совершить новые преступления", – сказала Elta представитель суда Таутвиле Меркявичюте.

Прокуратура просила арестовать подозреваемого на три месяца.

По словам Т. Меркявичюте, при избрании срока ареста суд учел небольшой объем дела, кроме того, сотрудникам правоохраны, возможно, придется обратиться в суд по поводу проведения психиатрической экспертизы.

Мужчина известен преступлением, совершенным в 1995 году в Каунасе, тогда, будучи еще подростком, он изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку, которая была сброшена с моста.

Тогда молодой человек избежал наказания за совершенное преступление, так как был признан неподсудным и ему было назначено принудительное лечение.