На дороге Вильнюс-Утена произошло ДТП, движение перекрыто

По предварительным данным, ДТП произошло в 12.29 ч. недалеко от деревни Юоденай (Молетский район). Столкнулись автомобили Toyota и Volvo.

После столкновения автомобили были сильно повреждены, сообщается о пострадавших.

Очевидцы ДТП информировали, что движение на дороге было осложнено и через несколько часов после ДТП.

Один из очевидцев сказал, что придется ехать через Сугинчай или через поле, потому что полиция перекрыла дорогу.

Представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте информировала Delfi, что в ДТП пострадали три человека, их увезли в больницу.