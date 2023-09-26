На дороге Вильнюс-Утена произошло ДТП, движение перекрыто

 
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ФОТО: Facebook
Во вторник после обеда на дороге Вильнюс-Утена столкнулись два автомобиля. Сообщается, что движение на этом участке перекрыто.

По предварительным данным, ДТП произошло в 12.29 ч. недалеко от деревни Юоденай (Молетский район). Столкнулись автомобили Toyota и Volvo.

После столкновения автомобили были сильно повреждены, сообщается о пострадавших.

Очевидцы ДТП информировали, что движение на дороге было осложнено и через несколько часов после ДТП.

Один из очевидцев сказал, что придется ехать через Сугинчай или через поле, потому что полиция перекрыла дорогу.

Представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте информировала Delfi, что в ДТП пострадали три человека, их увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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