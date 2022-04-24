На дороге Вильнюс-Каунас перевернулся BMW, пострадали три девушки

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В воскресенье утром на дороге Вильнюс-Каунас произошло ДТП. На место происшествия приехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.
ДТП произошло в 09.11 ч. в Кайшядорском районе, в деревне Карчупис, на пути в сторону столицы. Перевернулся автомобиль.
Когда на место происшествия прибыла полиция, автомобиль BMW стоял на крыше.
Водитель (трезвая женщина 1983 г.р.) и пассажирки (1995 и 1992 г.р.) были доставлены в больницу.
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