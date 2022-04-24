На дороге Вильнюс-Каунас перевернулся BMW, пострадали три девушки

ДТП произошло в 09.11 ч. в Кайшядорском районе, в деревне Карчупис, на пути в сторону столицы. Перевернулся автомобиль.

Когда на место происшествия прибыла полиция, автомобиль BMW стоял на крыше.

Водитель (трезвая женщина 1983 г.р.) и пассажирки (1995 и 1992 г.р.) были доставлены в больницу.