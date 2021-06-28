На дороге Via Baltica под тягачом оказался легковой автомобиль, есть пострадавшие

Скопировать ссылку На дороге Via Baltica под тягачом оказался легковой автомобиль, есть пострадавшие

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28 июня, в 7.10 ч., было получено сообщение о том, что в деревне Ягмину (Кедайняйский район), в результате ДТП под тягачом оказался легковой автомобиль, один человек зажат, другой находится в шоковом состоянии. На дороге затор, движение осложнено.