aA
28 июня, в 7.10 ч., было получено сообщение о том, что в деревне Ягмину (Кедайняйский район), в результате ДТП под тягачом оказался легковой автомобиль, один человек зажат, другой находится в шоковом состоянии. На дороге затор, движение осложнено.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Karolina Pansevič

Пожарные-спасатели освободили зажатого пострадавшего и передали в руки врачей. Он был без сознания. В больницу увезли и водителя тягача, он пережил шоковое состояние.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Журналист рассказал о своих впечатлениях от капсульного отеля в Клайпеде (12)

Небольшие капсульные отели появились в Японии , потом...

С понедельника меняются правила: какие перемены ждут (8)

С понедельника, 28 июня, меняются правила. 13 европейских...

Agnė Bilotaitė

Проясняется схема нелегальной миграции из Беларуси: с такими потоками еще не сталкивались участвует режим Лукашенко и пограничники  (230)

В этом году из Беларуси в Литву пытались попасть...

Visaginas

"Попутчики" из Висагинаса в Вильнюс: как выучить литовский в "самом русском" городе и не остаться в тени ядерных реакторов (176)

Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...

Смерть матери и сына в Смильтине: ход событий был трагичным

Трагедия семьи в Смильтине: во время купания утонула...