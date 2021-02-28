Полиция сообщает, что 27 февраля, около 14.05 поступило сообщение, что в Клайпедском районе, в селе Клемишкес I, рядом с автомобилем Peugeot, не на проезжей части, лежит мужчина без признаков жизни.

Прибывшие медики скорой помощи констатировали биологическую смерть мужчины 1960 года рождения.

По предварительным данным, на теле мужчины никаких внешних признаков насилия не обнаружено.

Начато расследование по установлению причины смерти.