На дороге Каунас-Вильнюс во вторник временно было ограничено движение

Машину потушили пожарные Кайшядорской службы.

По словам дежурных пожарных-спасателей, проезд по дороге Каунас-Вильнюс был временно закрыт из соображений безопасности, поэтому образовались заторы.

Почему загорелся военный автомобиль, выясняет полиция.