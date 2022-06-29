На дороге Каунас-Вильнюс во вторник временно было ограничено движение

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Во вторник вечером на дороге Каунас-Вильнюс, около Жежмаряй, временно было ограничено движение, поскольку там загорелся военный автомобиль. Пока работали пожарные-спасатели, по дороге проехать было невозможно, позже открыли одну полосу, сообщает Kas vyksta Kaune.
Машину потушили пожарные Кайшядорской службы.
По словам дежурных пожарных-спасателей, проезд по дороге Каунас-Вильнюс был временно закрыт из соображений безопасности, поэтому образовались заторы.
Почему загорелся военный автомобиль, выясняет полиция.
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