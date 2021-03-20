На дороге Каунас-Клайпеда из прицепа выпал и перевернулся автомобиль

"Картина была, как из "Кобры 11", – рассказали очевидцы происшествия.
ДТП произошло у реки Анча. По предварительным данным, прицеп, который тащил VW Passat, бросило в сторону. Находившийся в прицепе автомобиль соскользнул вниз.
После удара BMW оказался на другой стороне дороги и перевернулся. Из-за неуправляемого прицепа VW Passat врезался в заграждение.
Очевидцы сказали, что водитель VW Passat мог ехать слишком быстро, кроме того, на этом участке дороги были колеи.
По предварительным данным, люди во время ДТП не пострадали.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Детектив с тестом на COVID-19: как положительный результат стал отрицательным (33)
Жительница Вильнюса , которая собралась на работу за...
После приостановки вакцинации от AstraZeneca отказываются и те, кто хотел ею прививаться (484)
Решение временно приостановить вакцинацию вакциной...
Паланга ожила после карантина: на улицах толпы отдыхающих (2)
В Палангу съехали соскучившиеся по морю жители Литвы ....
В центре Вильнюса звучали недовольные голоса: протестовавшие высказались против масок (53)
20 марта в столице Литвы состоялась акция протеста за...
Коронавирус в Литве: 575 новых случаев, скончались 12 человек (14)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 575 новых...