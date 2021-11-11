На дороге Алитус-Лаздияй столкнулись автомобили, пострадавшим потребовалась помощь пожарных-спасателей

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11 ноября, в 10.31 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в Лаздийском районе, на дороге Алитус-Лаздияй, около Швянтяжериса. Столкнулись два легковых автомобиля, были зажаты люди.
По данным пожарных-спасателей, столкнулись автомобили Toyota и Lexus, в одном из них были зажаты два человека.
В 11.20 ч. одного из них освободили и передали в руки врачей. Затем пожарные занялись вторым пострадавшим.
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