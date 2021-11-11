aA
11 ноября, в 10.31 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о ДТП в Лаздийском районе, на дороге Алитус-Лаздияй, около Швянтяжериса. Столкнулись два легковых автомобиля, были зажаты люди.
На дороге Алитус-Лаздияй столкнулись автомобили, пострадавшим потребовалась помощь пожарных-спасателей
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По данным пожарных-спасателей, столкнулись автомобили Toyota и Lexus, в одном из них были зажаты два человека.

В 11.20 ч. одного из них освободили и передали в руки врачей. Затем пожарные занялись вторым пострадавшим.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Парламент Литвы отклонил вето президента в связи с поправками о платных тестах для непривитых  платить придется с декабря (38)

В парламенте Литвы в четверг было отклонено вето...

"Delfi. Главное": что делает Литва для выхода из мигрантского кризиса, как ситуацию оценивают в Германии? Интервью с вице-министром иностранных дел Литвы (22)

После попыток штурма польской границы, мигранты,...

Премьер-министр обратилась к жителям Литвы: перед лицом угрозы мы должны оставаться сплоченными (138)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к...

Закрытые на карантин граждане Латвии нашли выход: едут за покупками в Литву (16)

В Латвии с 21 октября действует жесткий карантин,...

Коронавирус в Литве: 2639 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2639 новых...