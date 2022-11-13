Полиция информировала, что ДТП произошло в 7.19 ч. на 61-м км дороги А10, столкнулись BMW 318, которым управлял гражданин Латвии, 1971 г.р., и тягач MAN с цистерной BODEX, которым управлял гражданин Украины, 1986 г.р. В BMW 318 ехал пассажир - гражданин Франции 1976 г.р.

По предварительным данным, водитель BMW внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом MAN.

Пострадавших доставили в Паневежскую больницу. У водителя BMW диагностировали перелом ребра слева и перелом ключицы, вывих левой лодыжки, контузию легких, он был помещен в реанимацию.

У пассажира BMW диагностировали незначительный ушиб грудной клетки, ему назначили амбулаторное лечение.

Водитель тягача MAN не пострадал.