На дороге А1 затор: столкнулись тягач и грузовик

"Объездную дорогу у ТЦ Megа в сторону Вильнюса скоро закроют. Около Circle K дорогу перекрыли два грузовика. Предлагаю ехать в объезд, затор немаленький", – сообщается в группе Kas vyksta Kaune.
Читатель рассказал, что ДТП произошло около ресторана Tėvynė. На Исландском шоссе столкнулись тягач и грузовик строительной компании Autokausta.
По данным Каунасской полиции, на дороге A1 столкнулись тягач Scania и грузовик Mercedes-Benz. О ДТП сообщалось в 10.16 ч., помощь врачей участникам ДТП не потребовалась. Оба водителя были трезвыми.
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