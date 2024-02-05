На белорусско-литовской границе изъяли партию контрабандных лекарств – 632 упаковки

 
ELTA
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Lietuvos-Rusijos pasienis
Lietuvos-Rusijos pasienis
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
Таможенники поста "Райгардас" задержали белоруску, которая пыталась незаконно ввезти в Литву более шестисот упаковок лекарств.

Как сообщила Каунасская территориальная таможня, при таможенном досмотре автомобиля "Opel Insignia", следовавшего из Беларуси в Литву через дорожный пост "Райгардас", таможенники обнаружили среди личных вещей незаконно перевозимые лекарственные препараты.

После обнаружения незаконно перевозимых лекарственных препаратов выяснилось, что в автомобиле было спрятано 632 единицы различных лекарств – "Нитроглицерин", "Фестан", "Рибоксин", "Панкреатин", "Фурадонин", "Амоксициллин", "Доксициклин" и другие, общей стоимостью с обязательными налогами – 595 евро.

За попытку незаконного ввоза лекарств гражданке Беларуси грозит денежный штраф с конфискацией незаконно перевозимых лекарственных препаратов.

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