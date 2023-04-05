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Мужчина, прибиравший в квартире скончавшегося дедушки, обнаружил на балконе патроны и взрывчатку.
Planas "Skydas" Vilniuje
Planas "Skydas" Vilniuje
© DELFI / Julius Kalinskas

4 апреля, в 11 ч. в полицию обратился мужчина (1976 г.р.). Он сообщил, что на ул Брашкю (Вильнюс), на балконе квартиры обнаружил спортивную сумку с взрывчаткой и 33 патронами разного калибра.

В 12.09 ч. полиция ввела план "Щит". Приехали саперы антитеррористической группы "Арас".

В 13.30 ч. план "Щит" был отозван.

Ведется расследование по факту незаконного хранения патронов и взрывчатых веществ.

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