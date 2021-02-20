19 февраля, в 08.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Виршулишкю, на первом этаже автомобильной стоянке торгового центра MADA обнаружено тело мужчины. Личность покойного пока не установлена.

Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.