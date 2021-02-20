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Полиция информировала, что на автомобильной стоянке у торгового центра в Вильнюсе обнаружено тело мужчины.
19 февраля, в 08.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Виршулишкю, на первом этаже автомобильной стоянке торгового центра MADA обнаружено тело мужчины. Личность покойного пока не установлена.
Полиция выясняет обстоятельства смерти покойного.
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