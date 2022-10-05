На Антакальнисском кладбище Вильнюса разрисован памятник советским войнам

Как сообщили BNS в среду в столичном муниципалитете, эта надпись будет удалена - об этом позаботятся Департамент городского управления муниципалитета и компания Grinda.
Между тем, в столичной полиции сообщили BNS, что информация передана правоохранительным органам, и они выезжают на место происшествия.
В среду Вильнюсский муниципальный совет должен принять решение о приеме этих памятников в собственность с целью перемещения ансамбля из шести скульптур с последующей передачей их Национальному музею Литвы.
Проект решения городского совета предусматривает, что после законного изъятия имущества у государства эти скульптуры будут переданы музею в доверительное управление на 20 лет.
Политики столичного муниципалитета единогласно решили снять шесть фигурных стел из серого гранита с изображением советских воинов Великой Отечественной войны в начале июня, до этого скульптуры были исключены из Реестра недвижимых культурных ценностей. Но перенос не произошёл, поскольку скульптуры пока не перешли окончательно в собственность муниципалитета.
Работы планировалось завершить к 1 ноября, но они будут отложены после того, как Комитет ООН по правам человека уведомил о примененных временных мерах защиты, до предоставления комитету объяснений со стороны Литвы.
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